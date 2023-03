Autotrasporto: Rixi, tavolo al Mit per soluzione criticità

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "La settimana prossima si insedierà al Mit un tavolo tecnico per trovare, insieme a tutte le associazioni di categoria dell'autotrasporto, soluzioni concrete alle criticità evidenziate dal comparto. A partire dalla spendibilità dei 285 milioni di euro già stanziati. In particolare, discuteremo sul contributo Art - già finanziato e coperto dal Mit per il 2019 e 2020 - sul quale c'è una forte richiesta di esonero da parte delle imprese di categoria. Il problema economico si unisce a quello gestionale sul quale interverremo con una regolamentazione mirata del settore". Lo dice in una nota il vice ministro al Mit Edoardo Rixi a seguito dell'incontro con le associazioni di categoria dell'autotrasporto. (ANSA).