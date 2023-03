Abi: Sabatini, presidente Patuelli non fa parte del Casl

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini" in riferimento a voci di stampa "specifica che il presidente Patuelli è presidente di Abi, cui intesa San Paolo ha confermato fiducia e ha espressamente dichiarato di rimanere in Abi. Intesa San Paolo ha revocato il mandato sindacale al Casl, comitato tecnico di Abi, di cui il presidente Patuelli non fa parte e del quale non ha alcuna responsabilità" (ANSA).