Ocse:Pil G20 allo 0,3% in quarto trimestre 2022,Italia -0,1%

(ANSA) - PARIGI, 15 MAR - Il Prodotto interno lordo del G20 è cresciuto di appena lo 0,3% nel quarto trimestre 2022, contro l'1,4% registrato nel trimestre precedente: è quanto emerge dalle stime provvisorie dell'Ocse pubblicate oggi a Parigi.

Questa contrazione, prosegue l'organismo internazionale con sede a Parigi, "chiude un anno volatile per la zona del G20, nel corso della quale la crescita del Pil è passata dallo 0,7% del primo trimestre 2022, a -0,2% nel secondo trimestre, prima di aumentare e poi di diminuire nuovamente nel terzo e nel quarto trimestre".

Secondo l'Ocse, "il rallentamento della zona del G20 nel quarto trimestre 2022 e la precedente volatilità nel 2022 riflettono le tendenze in Cina, che rappresenta circa un quarto del Pil totale del G20. La crescita della Cina - precisa l'Ocse - è passata dal 3,9% del terzo trimestre 2022 a zero nel quarto trimestre". Sempre secondo le stime provvisorie dell'Ocse, il Pil dell'Italia è passato dallo 0,4% del terzo trimestre 2022 al -0,1% del quarto trimestre. (ANSA).