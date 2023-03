Lavoro: Istat, nel 2022 +545mila occupati su anno (2)

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Nel quarto trimestre 2022, segnala l'Istat, l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, e del 3,1% rispetto al quarto trimestre 2021. Nello stesso periodo, il Pil ha registrato una debole flessione (-0,1%) in termini congiunturali, mentre è aumentato dell'1,4% in termini tendenziali.

Gli occupati, nel quarto trimestre 2022, sono 120 mila in più rispetto al terzo trimestre, con l'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+166 mila) che ha più che compensato il calo di quelli a termine (-36 mila) e degli indipendenti (-9 mila). Diminuiscono sia il numero di disoccupati (-30 mila) sia il numero di inattivi di 15-64 anni (-108 mila). Il tasso di occupazione sale al 60,6% (+0,4 punti), quello di disoccupazione cala al 7,8% (-0,1 punti), e il tasso di inattività 15-64 anni scende al 34,2% (-0,3 punti).

Anche in termini tendenziali, l'aumento dell'occupazione (+353 mila unità, +1,5% in un anno) coinvolge soltanto i dipendenti a tempo indeterminato (+3,1%), essendo in calo sia il numero dei dipendenti a termine (-3,0%) sia quello degli indipendenti (-0,4%). Rispetto al quarto trimestre 2021, prosegue il calo dei disoccupati (-276 mila in un anno, -12,1%) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-247 mila, -1,9% in un anno).

Tale dinamica si riflette nella crescita del tasso di occupazione (+1,2 punti rispetto al quarto trimestre 2021), che si associa alla diminuzione dei tassi di disoccupazione e di inattività (-1,1 e -0,5 punti, rispettivamente). Prosegue la riduzione del ricorso alla cassa integrazione (8,3 ore ogni mille ore lavorate). Il tasso dei posti vacanti cresce di 0,2 punti, sia nel confronto congiunturale, sia in quello tendenziale. (ANSA).