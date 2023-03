Fisco: tributaristi, al via collaborazione con AssoSoftware

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Una "stretta collaborazione per condividere, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali, le risorse professionali, le metodologie e le conoscenze acquisite in campo normativo, operativo-procedurale e tecnico-informatico": è quella sancita da AssoSoftware e dall'Int, Istituto nazionale tributaristi, il cui presidente Riccardo Alemanno esprime, in una nota, "soddisfazione" per la convenzione avviata.

"I sistemi digitali e loro applicazione sono ormai imprescindibili per la nostra attività di professionisti intermediari fiscali - ha aggiunto Alemanno - e riconosciamo all'associazione delle case di software un ruolo primario e strategico nel settore. L'auspicio è che da questa collaborazione si possano anche dare indicazioni di semplificazione e di ottimizzazione dei sistemi digitali dell'Amministrazione finanziaria. Ciò a beneficio di imprese e professionisti che quotidianamente utilizzano i software per la gestione della loro attività e per adempiere agli obblighi legislativi". (ANSA).