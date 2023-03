Fisco: Salvini, se Cgil dice no riforma e' fatta bene (2)

(ANSA) - TORRECUSO, 15 MAR - "Un tema cui come Lega vorremmo dedicare particolare attenzione - ha aggiunto il ministro e leader della Lega - è l'agenzia delle riscossioni, sono le cartelle esattoriali. Io continuo a essere convinto che una pace fiscale, definitiva, fra fisco e cittadini prima dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale sarebbe utile altrimenti noi strangoliamo milioni di italiani che non ce la fanno a pagare le cartelle esattoriali che stanno arrivando loro a casa". (ANSA).