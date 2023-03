Fisco: Confprofessioni, ok taglio ritenute per gli autonomi

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "La valutazione a caldo sullo schema di legge delega non può che essere positiva": è il commento del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, al termine dell'incontro odierno tra Governo e parti sociali sul fisco. In particolare, recita una nota, la Confederazione accoglie con favore "la riduzione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo prodotti da professionisti "strutturati" e la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione: due misure che, insieme all'imposta sostitutiva agevolata sui redditi finanziari delle Casse di previdenza, rappresentano uno stimolo alla crescita del settore professionale", aggiunge. Sul fronte Irpef, Confprofessioni sottolinea l'urgenza di equiparare i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo e chiede, poi, più coraggio al Governo sulla "questione giovanile", sollecitando l'introduzione di strumenti di incentivazione dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso la leva fiscale per promuovere auto imprenditorialità e assunzioni.

Allo stesso modo, conclude Stella, "va riconosciuto il principio dell'uguaglianza dei soggetti economici ai fini dell'accesso agli incentivi fiscali". (ANSA).