Istat: Flash mob sindacato Clasp contro conferma Blangiardo

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Flash mob di Clasp (coordinamemnto laboratori statistica pubblica, uno dei sindacati presenti all'Istat) contro la nomina di Gian Carlo Blangiardo in contemporanea con le riunioni della commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato per il parere in materia. "La rinomina del Presidente Blangiardo - si legge in una nota del sindacato - sarebbe uno sfregio alla statistica pubblica e a chi in questi anni ha continuato - in sempre maggiori difficoltà - a produrla". Nel comunicato si citano "la vergognosa vicenda della norma ad hoc per farlo rieleggere" e "la più grossa diminuzione dei dipendenti Istat mai avvenuta negli ultimi 30 anni" oltre che "episodi equivoci per l'immagine di indipendenza dell'Istat e la dismissione a vantaggio di una società di diritto privato (la 3-I, si è visto oggi guidata da chi) di una intera Direzione dell'Istat".

"E' per questo - si conclude - che questi anni hanno visto i dipendenti Istat realizzare il più partecipato sciopero della storia dell'Istat, e gli anni a seguire continueranno comunque a vedere i dipendenti Istat schierati a difesa dell'indipendenza dell'Istituto nell'auspicio che in questi giorni i Parlamentari comprendano che la vera ricchezza dell'Istat è il suo personale e gli consegnino una guida adeguata". (ANSA).