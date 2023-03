Fisco: Uil, tagliare il cuneo di 5 punti ora con lotta evasione

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Il governo si è limitato ad esporci i contenuti della delega fiscale per sommi capi. Questa delega deve affrontare in via prioritaria una svolta epocale sulla lotta all'evasione, una lotta vera senza la quale non può esserci una vera riforma fiscale. Nel merito la riformulazione delle aliquote Irpef non dà una risposta all'esigenza di taglio del cuneo fiscale, che dobbiamo tagliare di 5 punti adesso, non nell'arco della legislatura" e su cui "si possono possiamo utilizzare i 20 miliardi recuperati quest'anno". Così il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla riforma fiscale, rimarcando che bisogna "mantenere la progressività" del prelievo fiscale e che "siamo contro la flat tax".

Sul metodo "abbiamo chiesto al governo di iniziare un confronto vero, non solo delle informative ma una interlocuzione di merito. Se il governo farà questo, noi siamo pronti ad avanzare delle proposte che abbiamo già presentato ai governi precedenti e che finora non hanno avuto risposte", aggiunge Proietti sottolineando anche che essendo una delega "ci sono 24 mesi per i decreti attuativi quindi il tempo ci sarebbe. Rimane il fatto che il confronto si poteva avviare già da mesi e che ci avrebbe portato a dare un giudizio diverso". (ANSA).