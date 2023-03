Fisco: Sbarra, pronti a valutare iniziative mobilitazione (2)

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Intanto abbiamo posto una questione legata all'inadeguatezza del metodo, del dialogo e del confronto. Non si può, a poche ora dalla convocazione del Consiglio dei Ministri, convocare le parti sociali ed il sindacato per una informativa sui contenuti della legge delega fiscale in modo parziale, sommario, general generico", dice Sbarra lasciando Palazzo Chigi. "Poche sono state le argomentazioni che il Governo ha presentato al tavolo - spiega -: si parla genericamente di una riduzione delle aliquote ma non sappiamo se si staglia in alto o in basso, si parla di una revisione degli scaglioni ed anche qui nulla ci è stato detto.

".

Sbarra quindi indica: "Abbiamo sostanzialmente chiesto che sul tema fiscale ci sia un confronto permanente, strutturato, con le organizzazioni sindacali.

E' prematuro, sulla base di queste sommarie informazioni, esprimere un giudizio compiuto sul testo di legge delega.

Aspettiamo il Consiglio dei Ministri ma abbiamo indicato l'urgenza al Governo di rispondere alle nostre priorità".

"Abbiamo posto i contenuti della nostra piattaforma unitaria".

il leader della Cisl sottolinea che la richiesta dei sindacati confederali è per "una riforma fiscale che risponda a criteri che assicurino il principio della progressività del prelievo.

Bisogna partire da una forte riduzione delle tasse sui redditi medi e popolari da lavoro e da pensione, cioè ridurre le tasse a chi le paga ogni anno fino all'ultimo centesimo in questo Paese.

Abbiamo rappresentato l'urgenza di alzare la strategia di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale che vale 100 miliardi di euro di mancati introiti ogni anno nelle casse dello Stato: c'è tanta evasione Iva, c'è tanta evasione Irpef, c'è tantissima evasione contributiva. Abbiamo posto l'urgenza di determinare interventi di detassazione sui frutti della contrattazione collettiva nazionale e aziendale. Abbiamo chiesto la restituzione del fiscal drag in una fase in cui salari, retribuzioni e pensioni sono massacrati da una inflazione che viaggia a due cifre. Abbiamo posto l'esigenza di ripristinare i fringe benefit per come li avevamo negoziati con il precedente governo: erano stati portati a tremila euro, oggi sentiamo che c'è un ritorno al passato a 258 euro". (ANSA).