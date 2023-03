Fisco: GdF in uffici società pubblica rifiuti Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 14 MAR - Prima l'avvio dell'inchiesta per il rogo avvenuto nei mesi scorsi al Polo di smaltimento rifiuti di Cedrasco e ora l'apertura di un nuovo fascicolo per il dissesto economico. Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi, su delega del procuratore della Repubblica di Sondrio, Piero Basilone, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Sondrio ha acquisito, nella sede legale di Secam Spa, documentazione ed altri supporti informatici per ricostruire la complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, interamente partecipata dagli enti pubblici territoriali valtellinesi, in particolare dai Comuni, che si occupa sia della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che dell'erogazione del servizio idrico integrato per Valtellina e Valchiavenna.

L'attività di indagine, avviata a seguito dell'incendio che lo scorso mese di novembre aveva danneggiato l'impianto di smaltimento dell'azienda situato a Cedrasco, è finalizzata ad accertare l'esistenza di condotte gestionali che possano aver causato situazioni di dissesto finanziario anche a seguito dell'introduzione, a partire dal 2020, dei nuovi sistemi di calcolo della tassa sui rifiuti. (ANSA).