++ Istat:Camera;manca il quorum su Blangiardo, slitta il voto ++

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Slitta il voto della commissione Affari costituzionali della Camera sul parere alla nomina di Gian Carlo Blangiardo alla guida dell'Istat, parere per il quale occorrono i due terzi dei voti in Commissione. Il relatore Paolo Emilio Russo (Fi) ha illustrato il curriculum di Blangiardo e la commissione ha deciso di audire il candidato la prossima settimana. Slitta quindi il voto inizialmente previsto già domani, visto che la maggioranza - secondo quanto viene riferito - non ha il quorum in commissione. (ANSA).