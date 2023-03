Fisco: Fenu, riforma sbagliata, debole con i forti

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "La delega fiscale che il governo si appresta ad approvare, verosimilmente nel prossimo Consiglio dei ministri, è in larga parte sbagliata, senza innovazione, debole con i forti e addirittura a pagamento, in virtù di una norma che intenderebbe far pagare alle imprese gli interpelli all'Agenzia delle entrate. Alla faccia del tanto sbandierato richiamo al Fisco 'amico'. E' inoltre una riforma irrealizzabile nel suo obiettivo finale di una flat tax per tutti, esito dai costi mostruosi e a fortissimo rischio di iniquità". Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera.

"Il M5S ha appena depositato in Parlamento una sua proposta di delega fiscale che punta molto sulla tecnologia per semplificare la vita dei contribuenti, per esempio con la proposta di cashback fiscale, meccanismo per accreditare direttamente sul conto corrente dei contribuenti le detrazioni fiscali e per monitorare e semplificare realmente le tax expenditures. In più proponiamo un aggregatore unico dei dati consegnati dai contribuenti a colossi e piattaforme del web per arrivare a una giusta tassazione sull'economia digitale, che oggi ha fruttato incredibili ricchezze ad alcuni operatori ampliando le disuguaglianze. Nella stessa direzione proponiamo un meccanismo di tassazione strutturale degli extraprofitti, laddove questi si generino a seguito di eventi imprevedibili ed emergenziali. Una riforma del Fisco degna di questo nome non può non occuparsi delle nuove forme di economia, dell'economia digitale e dell'economia dei dati. Questi ultimi, ormai anche secondo la giurisprudenza tributaria, hanno un riconosciuto valore economico. E' su queste fonti di incredibile generazione di ricchezza che si può e deve agire per reperire ingenti risorse da predistribuire e redistribuire, non vendendo agli italiani il solito 'sempreverde' del taglio alle spese fiscali", conclude. (ANSA).