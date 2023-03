Pos: Confesercenti, nel 2022 costi per 5 miliardi (2)

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Confesercenti evidenzia come in questi dieci anni l'Italia sia diventato il Paese europeo con il più alto numero di Pos, 3,9 milioni, anche se il numero di operazioni rimane ancora sotto la media. Più alto invece, è l'importo medio delle transazioni, circa 50 euro, un dato che sottolinea come il problema sia soprattutto relativo alle micro-transazioni. L'incidenza dei pagamenti in moneta elettronica sul totale è in rapida crescita: in alcuni casi, come nell'abbigliamento, raggiunge anche l'80% delle vendite.

"Ora gli esercenti si attendono finalmente una soluzione al problema. L'obiettivo dichiarato del tavolo, infatti, è la riduzione dei costi della moneta di plastica per i circa 2,5 milioni di piccole attività con meno di 400mila euro di fatturato annuo. La speranza è che non si proceda a un semplice restyling dei provvedimenti attuali, il credito di imposta previsto ora è insufficiente, ma che si arrivi ad una vera riforma che favorisca la diffusione delle transazioni elettroniche attraverso una distribuzione più equa dei costi.

Per raggiungere questo risultato, però, è necessario che il governo svolga un ruolo attivo, non di semplice garante", conclude l'associazione delle pmi del commercio, turismo e servizi. (ANSA).