Spagna: patto nel governo per completare riforma pensioni

(ANSA) - MADRID, 10 MAR - I partiti del governo di coalizione spagnolo hanno raggiunto un accordo sulla seconda parte di una riforma del sistema pensionistico, considerata uno dei principali paletti fissati da Bruxelles per continuare a elargire a Madrid i fondi del programma Next Generation Eu: è quanto annunciato dalla vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz, che nell'esecutivo rappresenta la formazione Unidas Podemos.

"Abbiamo raggiunto un accordo per tutelare le pensioni e rafforzare la natura redistributiva del sistema", ha scritto su Twitter, "lo faremo aumentando le entrate provenienti dai contributi delle aziende per i salari più alti e tutelando maggiormente le pensioni più basse".

Ieri, il principale titolare della riforma, il ministro della Previdenza Sociale José Luis Escrivà, aveva annunciato in un evento organizzato dalla testata digitale El Español che un accordo fra le parti era "praticamente raggiunto". Oggi, il ministro presenterà la proposta di riforma a rappresentanti degli industriali e dei sindacati, con l'obiettivo di chiudere un'intesa sulle pensioni anche con le parti sociali.

Alcuni dei principali quotidiani iberici, come El País e La Vanguardia, sostengono che la riforma elaborata da Escrivá conta sul parere favorevole della Commissione Europea, con cui ci sono stati "dialoghi serrati" nelle ultime settimane. Una prima parte della riforma delle pensioni, che comprendeva una clausola di vincolo tra gli importi elargiti e l'evoluzione dell'inflazione, è stata approvata dal Parlamento a fine 2021. (ANSA).