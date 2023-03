++ Fisco: lotta evasione anche con IA, premi a chi collabora ++

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Piena utilizzazione dei dati, potenziamento dell'analisi del rischio e ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, pur nel rispetto della tutela dei dati personali. Per "prevenire e ridurre l'evasione ed elusione fiscale" in una bozza della delega al governo per la riforma fiscale si indica anche il ricorso a questi strumenti. Ma anche con premi per chi collabora: si prevede infatti il "rafforzamento del regime di adempimento collaborativo" o "l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti". (ANSA).