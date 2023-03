Fisco: addio mini-imposte, arriva il tributo unico

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Addio all'imposta di bollo, a quelle ipotecaria e catastale, ai tributi speciali catastali e alle tasse ipotecarie: saranno sostituite da un tributo unico, "eventualmente in misura fissa". E' quanto emerge dalle slide del Mef sul ddl di riforma del fisco.

Nell'ottica di una generale razionalizzazione, è prevista l'estensione dell'autoliquidazione anche per l'imposta di successione e per l'imposta di registro, oltre all'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici per ridurre e semplificare gli adempimenti.

Per facilitare le modalità di pagamento dei tributi ed efficientare i sistemi di riscossione, viene inoltre previsto l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento. (ANSA).