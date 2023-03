Professioni: commercialisti, proposto un tavolo a Mantovano

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha proposto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, nel corso di un incontro a Palazzo Chigi, con una delegazione guidata dal presidente della categoria Elbano de Nuccio, di "istituire un tavolo consultivo con il Governo al quale siedano, assieme ai commercialisti, anche tutte le altre professioni dell'area giuridico-economica".

Lo si legge in una nota, in cui si riferisce di un colloquio che ha toccato, tra l'altro, il tema "dell'imminente riforma fiscale e del ruolo dei commercialisti nei processi di internazionalizzazione delle imprese". In Mantovano, riferisce de Nuccio, "abbiamo riscontrato la massima disponibilità all'ascolto delle istanze della nostra professione". (ANSA).