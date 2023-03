Pensioni: Sbarra, il ministro acceleri su Opzione donna

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Noi continuiamo a sostenere che su opzione donna vanno ripristinati i vecchi requisiti. Già le donne sono penalizzate da questa scelta per cui il governo è il ministro del lavoro dovrebbe accelerare misure e iniziative per ripristinare i vecchi requisiti". Lo afferma il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, a margine della fiaccolata per le donne davanti all'ambasciata dell'Iran. (ANSA).