Made in Italy: Urso,tra qualche giorno cambio logo ministero

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il design e' "la carta da visita di quello che è l'eccellenza del made in Italy" e "tra qualche giorno, anche per evidenziare quello che voi fate, e mi auguro che il prodotto sia di successo, cambieremo il logo del ministero per dare corpo a quello che noi intendiamo essere il made in Italy. Credo che questo sia importante soprattutto per quanto riguarda l'export italiano che è trainato appunto anche dalla vostra attività". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando all' 'Italian Design Day'.

Il design, aggiunge, e' "la carta da visita di quello che è l'eccellenza del made in Italy", "eccellenza della produzione globale e questo anche grazie soprattutto l'attività che voi avete fatto nel mondo, dando corpo sostanzialmente a quello che è, e non da oggi, il segno caratteristico della cultura, dell'arte, della creazione, dell'intrapresa, dell'impresa e del prodotto nazionale comunque e dovunque". (ANSA).