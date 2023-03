Inps: Tridico,gestisce metà spesa pubblica Paese,dà coesione

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il futuro passa dall'Inps perché "l'Inps gestisce la metà della spesa pubblica del paese. Abbiamo chiuso l'ultimo bilancio consolidato con circa 385 miliardi di uscite, 386 miliardi di entrate: consolidiamo questo bilancio in un attivo di 1 miliardo e mezzo circa, con 145 miliardi di trasferimenti pubblici. Una parte importantissima della nostra spesa fiscale e contributiva e della spesa pubblica in generale". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico a SkyTg24 Economia. "Questo per garantire la coesione del Paese - ha aggiunto -: se c'è un welfare nel paese c'è anche sviluppo". (ANSA).