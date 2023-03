8 Marzo: Confapi e Cisl inaugurano l'opera su Ipazia

(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - Parte dalla sede delle parti sociali regionali la mostra itinerante contro le discriminazioni di genere sul lavoro. Una mostra itinerante presso le più significative realtà industriali della Sicilia associate alla confederazione regionale datoriale per far ricordare tutto l'anno la Giornata internazionale dei diritti della donna e, soprattutto, per affermare il principio di pari opportunità nel mondo del lavoro, contro ogni forma di discriminazione basata sul genere.

Nasce così l'opera "8 marzo", realizzata dall'artista spagnola Elvira Serrano, per volontà di Tiziana Serretta, Presidente del gruppo Donne Confapi Sicilia- la Confederazione della piccola e media industria siciliana- nonché curatrice d'arte ed ideatrice del concept. Si tratta in particolare di una scultura creata interamente con materiali di riciclo e raffigurante Ipazia d'Alessandria - scienziata e filosofa greca, vissuta nella seconda metà del IV secolo ad Alessandria d'Egitto, e morta tragicamente l'8 marzo dell'anno 415 per mano un gruppo di fanatici che non accettavano la sua supremazia intellettuale - e ancora oggi simbolo della libertà di pensiero, nonché dell'intelligenza e della generosità della donna (Ipazia si prodigò infatti per trasmettere il proprio sapere alle donne della sua città).

Il progetto culturale - patrocinato dalla confederazione datoriale Confapi Sicilia e dall'organizzazione sindacale Cisl Sicilia nell'ambito della pluriennale collaborazione per l'affermazione delle pari opportunità sul lavoro - è stato inaugurato oggi nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, alle ore 9, presso la sede di Confapi Sicilia, in via Emerico Amari 124, a Palermo. Nel pomeriggio Ipazia farà tappa presso la sede della Cisl Palermo, dove prenderà posto tra i relatori e i testimonial internazionali del dibattito sulla promozione della parità tra i lavoratori. (ANSA).