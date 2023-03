++ Commercio:Istat, vendite gennaio +6,2% valore,-2,4% volume ++

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - A gennaio 2023 si stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio dell'1,7% in valore e dell'1,2% in volume. Lo rileva l'Istat sottolineando che su base annua si registra un aumento del 6,2% in valore e un calo del 2,4% in volume. Il dato è legato alla crescita dei prezzi.

Su base tendenziale a gennaio si registra un andamento analogo sia per le vendite dei beni alimentari (+7,5% in valore e -4,4% in volume), sia per quelle dei beni non alimentari (+5,2% in valore e -0,9% in volume). (ANSA).