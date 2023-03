Bancarotta e evasione fisco, 7 a processo in distretto Cuoio

(ANSA) - PISA, 07 MAR - La guardia di finanza di San Miniato (Pisa) ha eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente di beni immobili e disponibilità finanziarie pari a 753.145,35 euro, emesso dal giudice delle indagini preliminari contro quattro persone. Lo rendono note le fiamme gialle precisando che "le misure cautelari reali sono state realizzate a seguito di un'indagine che ha scoperto un articolato sistema fraudolento messo in piedi da una famiglia di noti imprenditori del Cuoio". Sette le persone rinviate a giudizio per bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto libri e scritture contabili societarie; bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto dal patrimonio societario rimanenze di magazzino e altri beni per un valore di oltre 1,1 milioni di euro; emissione e uso di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro, risultandone una frode all'Iva per circa 720 mila euro.

I principali esponenti della famiglia, spiega la guardia di finanza, "facevano capo a due società nel settore del commercio all'ingrosso di cuoio e pelli" e, secondo gli inquirenti, hanno fatto sparire "scritture contabili ed extracontabili" e distratto parte del patrimonio, in vista dell'inevitabile fallimento". "In queste fasi, le quote societarie sono state cedute formalmente ad altri soggetti - spiega ancora la nota delle fiamme gialle - quali teste di legno per celare la loro reale presenza dietro il disegno criminoso. Per gli anni 2019 e 2020 hanno infatti emesso una serie di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre due società, operanti nel settore delle pelli e delle calzature, per favorirne l'evasione fiscale". (ANSA).