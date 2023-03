Pnrr: Confapi, opportunità unica,preoccupa il cronoprogramma

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Il Pnrr è un'opportunità unica e irripetibile per modernizzare il sistema paese e per sburocratizzare e efficientare la macchina pubblica, ma non possiamo però più indugiare nella realizzazione delle opere strategiche previste dal piano né ritardare le riforme fondamentali per superare il gap che ci separa tuttora dalle altre economie eropee". Lo ha detto Francesco Napoli, vice presidente di Confapi in audizione sul dl di attuazione del Pnrr alla commissione Bilancio del Senato.

"Siamo molto preoccupati su quello che potrà essere il cronoprogramma al 2027, tenendo presente che la scadenza è perentoria. - ha avvertito Napoli - Auspichiamo quindi una maggiore attenzione nelle prossime fasi evitando rallentamenti che potrebbero vanificare quanto di buono fatto finora, considerando che ci sono oltre 40 miliardi di euro di affidamenti da perfezionare entro dicembre 2023".

Ben vengano gli interventi semplificativi e di razionalizzazione delle procedure di affidamento dei progetti contenute nel provvedimento in esame. Condividiamo anche il rafforzamento delle dotazioni degli organismi di verifica delle varie fasi progettuali".

"Come Confapi - ha concluso Napoli - ci aspettiamo di far parte della cabina di regia in quanto voglia continuare a fornire un proficuo contributo all'attuazione del Pnrr". (ANSA).