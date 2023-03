Pensioni: Tridico, attenti ai rischi causati dalle quote

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Ogni volta che si pensa di riformare le pensioni attraverso quote bisogna stare attenti a non peggiorare ulteriormente" il rapporto tra popolazione attiva e occupati. Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente Inps, a 24 Mattino su Radio 24.

"Noi abbiamo un rapporto tra popolazione attiva e occupati che si sta rimpicciolendo - ha spiegato - oggi è 1,4, nei prossimi 10 anni sarà di 1,3, con questo trend demografico rischia di essere 1 a 1 con gravosità sul sistema pensionistico.

Negli ultimi 4 anni, dal 2019 a oggi, la popolazione attiva si è ridotta da 38,4 milioni a 37,2 milioni, abbiamo perso 800 mila residenti attivi e questo è un grave danno".

Tridico si è poi soffermato sul problema dell'occupazione.

"La ripresa dei contratti indeterminati - ha osservato - dipende dal fatto che il decreto dignità ha ricominciato ad essere efficace, da ottobre scorso è finita la sospensione prevista durante la pandemia. Il decreto dignità è stato sospeso per due anni di pandemia e dall'autunno scorso ha ripreso nella sua efficacia. Voglio ricordare che il decreto dignità prevedere delle specifiche ragioni per assumere a tempo determinato e quindi se l'azienda non le ha, assume a tempo indeterminato. Che poi è la regola che prevede l'Unione Europea come forma di lavoro prioritario". (ANSA).