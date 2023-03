Inps: beneficiari Naspi dichiarino reddito presunto 2023

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - I beneficiari di disoccupazione Naspi (l'indennità di disoccupazione) che nel corso del 2022 avevano provveduto a dichiarare il reddito presunto da prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione per il 2023. E' quanto dispone l'Inps.

In una nota l'Istituto precisa che i soggetti interessati dall'obbligo sono circa trecentomila in totale: per quelli di cui dispone dell'indirizzo mail, l'Inps ha provveduto ad inviare una comunicazione ricordando i passi da porre in essere.

Accedendo al portale Inps, e accreditandosi mediante Spid/Cie/Cns, l'utente dovrà utilizzare il modello Naspi-com per effettuare tale comunicazione. Si ricorda che il reddito presunto per l'anno corrente deve essere comunicato anche qualora esso corrisponda a 0 euro.

Per poter trasmettere il Naspi-Com è necessario digitare la parola "Naspi" nella barra di ricerca del sito, selezionando la scheda "Naspi: indennità mensile di disoccupazione". (ANSA).