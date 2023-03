Imprese: Confcommercio Trieste, in Fvg attive 274 start up

(ANSA) - TRIESTE, 06 MAR - Al 31 dicembre 2022 erano 274 le start up attive in Friuli Venezia Giulia, regione in cui, nel comparto, si registra "il più alto tasso di incidenza, a livello nazionale, di società di capitali". E' quanto ha rilevato il vicepresidente del Gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio Trieste, Francesco Tonetto, al convegno "Giovani imprenditori: imprese e start up a confronto", sottolineando che il Fvg si "colloca in buona posizione anche per quanto concerne il numero di aperture" di queste aziende altamente tecnologiche.

"Tali dinamiche - ha osservato - sono da ascrivere sia ai notevoli investimenti fatti dall'amministrazione regionale, che ha stanziato 45 milioni, spalmati in un triennio, per incentivare gli investimenti sul territorio sia dalla presenza di incubatori eccellenti. Fra questi - ha ricordato -Urban Center, Area Science Park e, allargano il focus, Polo Tecnologico Altro Adriatico "Andrea Galvani" di Pordenone, primo hub italiano a ricevere nel 2018 da parte del Mise l'ambita certificazione di Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0". In termini di densità di aziende, ha ricordato Tonetto, il 46,5% delle stesse ha sede in Friuli (127), il 25,5% nella Destra Tagliamento (69) il 21,5% nel bacino giuliano (59) e il 7% (19) in quello isontino. Guardando ai settori produttivi di appartenenza, il primo posto è occupato dai servizi (185 imprese), seguiti dall'industria-artigianato (45), dall'agricoltura - pesca (41) e infine dal commercio (3).

