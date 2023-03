Imprese: Caradonna (Odcec), un tutor le pmi che hanno aiuti

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Imporre alle piccole imprese che ricevono sostegni economici di essere affiancare da un professionista, allo scopo di aiutare la crescita della cultura imprenditoriale dell'azienda e permetterle così di far rendere al massimo il contributo di cui ha beneficiato. E' la proposta fatta da Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Milano nel corso del convegno 'Ripresa economica e crescita sociale: un'unica ricetta con tanti ingredienti'.

"Una soluzione potrebbe essere anche quella di vincolare le imprese che usufruiscono di benefici a supporto della loro attività all'obbligo di essere affiancati da un professionista in un percorso che conduca a un loro rafforzamento in termini di adeguatezza dell'assetto economico, organizzativo e finanziario" ha dichiarato Caradonna. "in questo modo si darebbe una maggiore solidità a tutto il tessuto economico e, quindi, anche a quello sociale".

"Valorizzare, anche attraverso ruoli specifici codificati nelle norme, il compito che già svolgiamo noi professionisti di volano del cambiamento culturale e strutturale del nostro Paese - conclude Caradonna - sono convinta che porterebbe maggiore efficacia alle azioni poste in essere da chi ci guida nel raggiungimento degli obiettivi di ripresa economica e crescita sociale che ci si è proposti".

Nel corso dell'incontro è stata presentata una ricerca dell'Ordine di Milano su tutte le imprese attive con fatturato fra 500 mila euro 5 milioni di euro che hanno depositato il bilancio nel 2021. Di queste, circa la metà si trovano in comuni con meno di 30.000 abitanti, con una media di numero di addetti inferiore a dieci.

"Favorire l'aggregazione per coloro che sono in un contesto che lo consenta è strategico anche per incentivare l'internazionalizzazione" ma "altrettanta attenzione va riservata alle imprese di prossimità che, per tipologia di prodotto o scelta strategica, decidono avere come mercato il nostro territorio", ha detto Caradonna. Si tratta di realtà spesso "fragili" e "lasciate sole a combattere con un mercato finanziario che non li supporta e una burocrazia che li rallenta". (ANSA).