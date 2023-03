Fisco: Leo, sull'Ici della Chiesa uniformeremo alla Ue

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - "Ovviamente quando ci sono delle regole comunitarie bisogna uniformarsi però anche lì bisogna vedere i limiti perché ci sono delle situazioni in cui non c'è la commercialità allora in quei casi bisogna vedere come rendere coerente quelle che sono le indicazioni della Ue con la peculiarità di certe strutture della Chiesa Cattolica". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia con delega al Fisco, Maurizio Leo, interpellato sulla richiesta della Ue all'Italia di recuperare dalla Chiesa l'Ici per le annualità 2006-2011. Leo ha parlato a margine di un convegno organizzato dall'Ordine dei commercialisti di Milano. (ANSA).