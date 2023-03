Fisco: Confedilizia,intervenire su tasse affitti commerciali

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "La riforma fiscale annunciata dal viceministro Leo per la prossima settimana sarà un passaggio fondamentale per il nuovo governo.

Leggeremo con attenzione il disegno di legge delega che sarà presentato in Consiglio dei ministri e lo valuteremo, ma si distinguerà già in positivo rispetto a quello del governo precedente se avrà due caratteristiche: principii e criteri direttivi chiari e precisi, come richiesto dalla Corte costituzionale, e nessun tentativo di aumentare le tasse sugli immobili attraverso il catasto (proposito già escluso dall'onorevole Leo)". Lo afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, parlando in una nota della riforma in arrivo.

"Per il resto, auspichiamo che la riforma sia la sede per sciogliere almeno alcuni dei nodi della fiscalità immobiliare, a partire da quella riguardante le locazioni non abitative, per le quali è urgente procedere a due interventi: la cancellazione della regola che impone di sottoporre a Irpef persino i canoni non percepiti e l'introduzione di un regime di imposizione reddituale sostitutivo dell'Irpef. Senza dimenticare, naturalmente, le distorsioni che continua a provocare la patrimoniale annuale sugli immobili, che occorrerebbe sostituire con un tributo locale correlato ai servizi forniti dai Comuni", aggiunge. (ANSA).