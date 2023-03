++ Fisco: Leo, settimana prossima riforma in Cdm ++

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, conferma la scadenza di metà marzo per l'approdo in consiglio dei ministri della legge delega sulla riforma del fisco. "Penso di sì, siamo alle battute finali", ha risposto Leo a chi chiedeva se la settimana prossima sarebbe stata quella buona per la sua approvazione. "Riusciremo entro metà marzo a portarla in Consiglio dei ministri, poi ci saranno i tempi parlamentari", ha promesso a margine di un convegno dell'Ordine dei commercialisti di Milano. (ANSA).