Welfare: nasce un nuovo Centro per le famiglie nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - "Alla Stazione. Fermarsi per ripartire". È il nome scelto, non a caso, per la nuova sede del Centro per le famiglie del Distretto Pianura Est, che apre i battenti a Pieve di Cento (Bologna), proprio nell'edificio dell'ex stazione ferroviaria: completamente ristrutturato anche grazie al contributo di 195mila euro - su 368mila di investimento totale - della Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi per la ricostruzione post sisma e i rimanenti dalla Fondazione 'Con i bambini'.

L'inaugurazione oggi con, tra gli altri, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari. Con l'apertura di questa nuova struttura, che sarà gestita dall'Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario Pianura Est e si avvarrà dei progetti educativi della Cooperativa Sociale Campi d'Arte, salgono a 43 i Centri delle famiglie che operano sul territorio emiliano-romagnolo, per realizzare adeguate politiche di sostegno alle famiglie con figli.

"Alla stazione", infatti, offre un servizio rivolto a famiglie con figli da 0 a 18 anni nell'ambito della promozione della genitorialità, per sostenerle nelle diverse fasi evolutive (creazione della coppia, nascita e crescita dei figli) e accompagnarle nei momenti di transizione e nelle fasi critiche (provenienza da altri territori o da altri Paesi, conciliazione dei tempi vita e lavoro, conflittualità di coppia, separazione, impegni genitoriali). Il Centro per le famiglie di Pieve di Cento affiancherà le sedi già attive a Bentivoglio e Castenaso.

(ANSA).