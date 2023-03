Pmi: ricerca, serve digitale ma manca consapevolezza

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Una gestione finanziaria ancora un po' troppo "old style", legata a vecchie abitudini, appesantisce l'amministrazione, col rischio di rallentare crescita e competitività". Questa la fotografia che emerge dall'indagine qualitativa condotta dall'Istituto di ricerca Rfr International per la fintech Tot, piattaforma di finance management, su piccole imprese e liberi professionisti.

L'indagine fotografa innanzitutto una diversità di atteggiamenti nei confronti del conto, che vede da un lato i liberi professionisti averne spesso uno solo ma con le stesse caratteristiche di quello personale (stessa banca, tipologia e persona di riferimento), e dall'altro le piccole imprese che ne hanno più di uno, associato a specifiche funzioni e scelto in base a caratteristiche solitamente di natura economica (interessi migliori, costi ridotti, funzioni ad hoc…). Al contempo, l'indagine evidenzia anche che ad accomunare i due mondi è una generale propensione a mantenere vecchie abitudini per cui si privilegia una proposta in qualche modo riconducibile a operatori bancari tradizionali, lasciandosi guidare dall'inerzia senza mettere in discussione scelte operate anche molto tempo prima finché non intervengono esigenze nuove e pressanti (il bisogno di un mutuo/una surroga; l'esigenza di un leasing; l'urgenza di anticipi/crediti, così come il crescere significativo dei costi del conto), che li spingono a informarsi.

Operativa sul mercato da marzo 2022, con l'obiettivo di semplificare la gestione amministrativa e finanziaria di liberi professionisti e microimprese fino a 9 dipendenti, Tot ha conquistato più di 1.200 clienti attivi che hanno effettuato complessivamente 80.000 operazioni, con una media di 600.000€ di transato con carta al mese. Secondo Bruno Reggiani, Coo e co-founder di Tot, "la risposta ai bisogni di efficienza e semplificazione per la gestione finanziaria e amministrativa di professionisti e piccole imprese esiste e si trova nel digitale.

Per garantire maggiore competitività a queste attività, che rappresentano l'ossatura economica del Paese, è però necessario un cambiamento culturale. I giovani lo hanno già fatto e questo li ha resi pronti a cogliere il valore aggiunto di nuovi servizi; le caratteristiche demografiche del nostro Paese impongono che questo passaggio venga fatto velocemente anche da una fascia più matura". (ANSA).