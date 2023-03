Legacoop: Gardini, auguri a neo presidente Gamberini

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Auguri di buon lavoro a Simone Gamberini nuovo presidente di Legacoop che continuerà a trovare in Confcooperative l'associazione per proseguire il percorso di Alleanza Cooperative italiane che resta il progetto più avanzato di semplificazione della rappresentanza nel nostro paese. Un ringraziamento al presidente Mauro Lusetti per il lavoro svolto insieme. Lo afferma Maurizio Gardini presidente di Confcooperative..

"Alleanza Cooperative può contare su un modello di relazioni politiche e industriali comune, un unico fondo previdenziale (quinto per iscritti, ottavo per patrimonio). Sono unitari - conclude Gardini - anche il confidi, il fondo di formazione e la società per sostenere la creazione di workers buyout". (ANSA).