Superbonus: tributaristi, rivedere tutte norme su incentivi

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int) Riccardo Alemanno interviene sullo 'stop' alle cessioni dei crediti edilizi e allo sconto in fattura nel quadro del Superbonus: "Era inevitabile si mettesse un termine ad una normativa modificata oltre 30 volte, ma è anche assolutamente necessario superare il problema dei 'crediti incagliati', peraltro già oggetto di soluzione nelle modifiche da apportare" nell'ultimo decreto, si legge in una nota, in cui il vertice dell'associazione professionale afferma che "è urgente una profonda revisione dell'intera normativa in materia, con la previsione di una percentuale di incentivo che garantisca stabilità ed equità, per i giusti interventi edilizi volti alla tutela dell'ambiente, della sicurezza e del decoro, ma che non superi il 50%, fatti salvi i casi di emergenza a seguito di eventi calamitosi". Per Alemanno, "vanno previste forme di tutela dei soggetti incapienti o che non versano Irpef, ma altre tipologie di imposte sostitutive, come i titolari di partita Iva in regime forfettario per esempio. Una normativa stabile, incentivi che siano tali e non occasioni di mero business, nonché l'interoperabilità delle banche dati della Pa costituirebbero anche efficaci deterrenti per le truffe", termina la nota. (ANSA).