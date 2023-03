Pil: Istat, cala spesa famiglie, nel quarto trimestre -1,3%

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Nel quarto trimestre del 2022 la spesa delle famiglie sul territorio economico ha registrato una diminuzione in termini congiunturali dell'1,3%. Lo rileva l'Istat diffondendo la statistica sui Conti economici trimestrali. "In particolare gli acquisti di beni durevoli sono diminuiti dell'1,9%, quelli di beni non durevoli dell'1,3%, quelli dei beni semidurevoli dello 0,1%, mentre quelli di servizi dell'1,5%", precisa l'Istituto di statistica. (ANSA).