Indice Pmi Cina sale a 55 punti, bene anche Russia (2)

(ANSA) - PECHINO, 03 MAR - L'attività nel settore dei servizi in Cina è cresciuta a febbraio al ritmo più veloce degli ultimi sei mesi dopo la rimozione delle rigide restrizioni anti-Covid decisa a dicembre.

Il rialzo segue il segnale positivo maturato sempre in settimana dall'attività manifatturiera, suggerendo una robusta ripresa dell'economia. Quanto ai sottoindici dei servizi, quelli sui nuovi affari e sui nuovi ordini all'export sono saliti, rispettivamente, al passo più ampio da aprile 2021 e di quasigli ultimi 4 anni.

Il miglioramento delle condizioni di mercato ha determinato un forte aumento dell'occupazione: le imprese hanno iniziato ad assumere lavoratori aggiuntivi per la prima volta in quattro mesi e il tasso di creazione di nuovi posti di lavoro è stato il più elevato da novembre 2020 con l'aumento delle spese e dei viaggi.

Il ministro cinese delle Risorse umane Wang Xiaoping ha affermato giovedì che il mercato del lavoro del Paese è stato migliore del previsto nei primi due mesi del 2023, mentre quello del Commercio Wang Wentao ha osservato che i consumi sono notevolmente aumentati in questo primo scorcio d'anno, con le principali aree commerciali e il settore della ristorazione in decisa evidenza.

Grazie alla riapertura del post-Covid, la fiducia delle imprese nel settore dei servizi è rimasta solida a febbraio, anche se il grado di ottimismo è leggermente calato dai massimi di quasi 12 anni registrati a gennaio.

Pechino sta diventando sempre più ambiziosa con gli obiettivi di crescita del 2023, puntando a un Pil fino al 6%, secondo le stime degli analisti: il target ufficiale del governo sarà annunciato il 5 marzo, in occasione dell'apertura dei lavori annuali del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese. (ANSA).