Camera: lunedì audizioni su Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Lunedì 6 marzo, la Commissione Attività produttive della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 14 Cosmetica Italia; ore 14.15 Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; ore 14.30 Istituto nazionale di statistica (Istat); ore 14.45 Rete fondazioni Its Italia; ore 15 World design organization (Wdo); ore 15.15 Sindacato italiano balneari (Sib); ore 15.30 Federalberghi; ore 15.45 Osservatorio blockchain & distributed ledger del Politecnico di Milano; ore 16 Mauro Ferraresi, associato di sociologia della comunicazione presso l'Università degli studi Iulm di Milano; ore 16.15 Ucina - Confindustria nautica; ore 16.30 Cgil, Cisl, Uil e Ugl; ore 16.55 associazioni di consumatori componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu). (ANSA).