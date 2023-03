Sociale:da Camera Commercio Bologna 200mila euro contro barriere

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Niente più scale o ostacoli, ma comodi ascensori, montascale e rampe di collegamento per muoversi liberamente, senza barriere. Questo l'obiettivo della Camera di commercio di Bologna che mette a disposizione delle imprese bolognesi 200mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

"È una iniziativa che abbiamo pensato per primi in Italia - ha detto il presidente Valerio Veronesi - . C'erano i giusti contributi per abbattere le barriere architettoniche e noi lo facciamo nelle imprese per permettere ai nostri collaboratori di usufruirne. Con la Bologna città aperta noi vogliamo avere le imprese aperte per tutti quanti".

Le aziende che ne faranno richiesta, potranno ricevere dalla Camera di Commercio fino a 8.000 euro a rimborso della metà delle spese già sostenute quest'anno o che si sosterranno entro il 1 marzo 2024. I fondi sono pensati per sostenere costi che vanno da 2.000 euro in su per l'installazione di ascensori, montascale, per la sostituzione di scale e gradini e tutte le spese connesse, dalla progettazione dell'intervento allo smaltimento dei rifiuti edili o del vecchio ascensore sostituito. Le domande possono essere presentate dal 4 al 28 aprile. Le imprese femminili e giovanili avranno priorità nella assegnazione dei contributi. (ANSA).