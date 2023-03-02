Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 61 GIOVEDI' 02 MARZO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:44

          Unicredit, a Orcel compensi fino 9,75 milioni nel 2023

        2. 18:39

          Borsa: Milano negativa, brillano Moncler e Stellantis

        3. 18:18

          Gas: chiude in lieve rialzo a 47 euro ad Amsterdam

        4. 18:10

          Spread Btp-Bund: risale oltre 185 punti, rendimento al 4,5%

        5. 17:41

          Borsa: Milano chiude in ribasso (-0,59%)

        6. 16:59

          Visco, calo prezzi del gas aiuta raffreddamento inflazione

        7. 16:22

          Borsa: Europa rallenta con inflazione tedesca e Wall Street

        8. 15:38

          San Marco Group, la fondatrice compie 102 anni

        9. 15:37

          Borsa: Wall Street apre negativa, Dj -0,20%, Nasdaq -0,10%

        10. 15:28

          Banche: Bapr, utile netto 2022 sale a 22,7 milioni

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie