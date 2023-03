Da Camera Commercio Bologna 200mila euro per portici Unesco

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - La Camera di Commercio di Bologna ha messo a disposizione 200mila euro di contributi per le imprese la cui attività si affaccia sui portici, recentemente riconosciuti come patrimonio dell'Unesco, che hanno necessità di manutenzione. Ad annunciarlo è stato il presidente, Valerio Veronesi.

"È una iniziativa che ci onora e premetterà alle nostre imprese di presentarsi con il vestito migliore quando i portici dell'Unesco potranno essere visitati da tutti quanti", ha spiegato Veronesi. Le domande possono essere presentate da lunedì 6 marzo 2023 e fino a giovedì 20 aprile 2023. Le imprese femminili e giovanili avranno priorità nella assegnazione dei contributi che potranno arrivare fino a 10mila euro per coprire la metà delle spese sostenute dall'1 gennaio 2023 all'1 marzo 2024.

"I lavori - ha chiarito Veronesi - cominceranno tra pochissimo". Rientrano i costi di riqualificazione, rifacimento e manutenzione di pareti, soffitti, pilastri, colonne pavimentazioni dei portici ed anche la pulizia dai graffiti. I portici interessati sono quelli inseriti nella lista dell'Unesco che si affacciano in via Santa Caterina e Saragozza, Santo Stefano e Mercanzia, Galliera, Baraccano, Pavaglione - Banchi e Piazza Maggiore, San Luca, Università e Accademia, Certosa, Cavour - Farini e Minghetti, Treno della Barca, MamBo, Strada Maggiore. L'obiettivo è contribuire alla valorizzazione dei portici di Bologna, al fine di rendere operativo il progetto 'Città dei Portici' così come indicato nel piano di gestione del sito 'Portici Di Bologna'.

Nel sito ufficiale è presente una sezione dedicata alla manutenzione dei portici Patrimonio Mondiale Unesco. Tutte le informazioni relative al contributo si trovano invece sul sito www.bo.camcom.it. (ANSA).