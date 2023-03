Banche: il 13 marzo incontro tecnico Abi-sindacati

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Si terrà il prossimo 13 marzo un incontro tecnico fra Abi e sindacati 'in ristretta' (con i soli sindacati generali e i vertici del Casl) nell'ambito delle trattative del rinnovo del contratto nazionale. La riunione, che avverrà in forma virtuale, sarà la prima dopo il ritiro del mandato da parte di Intesa Sanpaolo all'Abi per le trattative del rinnovo.

All'ordine del giorno c'è il tema delle agibilità sindacali per il quale l'Abi dovrebbe proporre ai sindacati, che hanno una loro piattaforma, una prima bozza di testo. (ANSA).