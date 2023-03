++ Banche: Sabatini (Abi), contratto nazionale resta centrale ++

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Dal nostro punto di vista il contratto nazionale e gli assetti contrattuali ivi definiti restano centrali". Lo afferma Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi e segretario del Comitato per gli Affari Sindacali e del lavoro dopo arevoca della delega per la rappresentanza sindacale da parte del gruppo Intesa.

"L'associazione - spiega in una nota - si occupa della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ci sono poi le prospettive e le scelte di business delle singole aziende e su queste naturalmente non entriamo". (ANSA).