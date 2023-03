++ Banche: Intesa,'al fianco di Abi, ma trattativa diretta' ++

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Intesa Sanpaolo conferma "di aver comunicato all'Associazione bancaria italiana la revoca del mandato di rappresentanza sindacale e pertanto affiancherà Abi nel confronto con le OOSS nazionali a livello di settore, in una fase di particolare importanza come quella attuale" ma anche di mantenere l'adesione all'associazione. Lo rende noto un portavoce del gruppo spiegando che l'istituto avrà anche una trattativa diretta "per fornire il supporto più adeguato al nostro modello organizzativo e al ruolo ricoperto da Intesa Sanpaolo nel nostro Paese". Questo in un contesto di "piena garanzia dei diritti individuali e collettivi". (ANSA).