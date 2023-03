Previdenza: Cometa annuncia voto sostenibile in 200 società

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Il fondo Cometa dei metalmeccanici voterà quest'anno in 200 società quotate per "difendere i diritti dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la trasparenza nella governance aziendale". E' quanto afferma il presidente Riccardo Realfonzo sottolineando che "con la sua innovativa politica di voto, Cometa diventa un motore di sviluppo e progresso, capace di tradurre i valori che permeano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici nella proposta di un modello sociale sempre più avanzato, in Italia come in Europa". "La politica di voto - aggiunge - è lo strumento più evoluto e all'avanguardia, con cui il fondo Cometa prosegue e rafforza il proprio impegno per la sostenibilità".

L'idea di Realfonzo è che "un fondo pensione negoziale possa proteggere gli interessi dei lavoratori aderenti non soltanto gestendo al meglio il risparmio pensionistico, ma anche intervenendo nelle principali decisioni delle aziende in materia di diritti dei lavoratori, sostenibilità ambientale e trasparenza nella governance". In quiesto caso "Cometa fa da apripista, indicando al sistema produttivo ed economico del paese un percorso socialmente avanzato che siamo convinti potrà contribuire a un cambiamento positivo per i lavoratori, la crescita delle imprese e l'intera collettività". (ANSA).