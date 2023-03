Dl carburanti: Ancl (consulenti), il bonus non sia un onere

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Sul bonus benzina, previsto nella conversione del decreto carburanti, datori di lavoro e dipendenti dovranno pagare i contributi. Il rischio, per non dire la certezza, considerato che il bonus viene concesso in base ad una libera scelta del datore di lavoro, è che non verrà più erogato. Per questo, l'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro (Ancl) chiede un intervento al ministro Giorgetti e ai partiti di maggioranza per valutare soluzioni diverse per fare in modo che questo intervento non sia un onere a carico di coloro che dovrebbero beneficiarne". Lo afferma, in una nota, il presidente dello stesso sindacato professionale Dario Montanaro, a proposito del provvedimento varato nei giorni scorsi, alla Camera. (ANSA).