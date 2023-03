Cina: balza a febbraio Pmi manifatturiero,massimi da 2012(2)

(ANSA) - PECHINO, 01 MAR - L'attenzione dei mercati è rivolta alla riunione annuale del parlamento, i cui lavori si apriranno il 4-5 marzo prossimi e dal quale sono attesi gli obiettivi di crescita per il 2023 e tutta la linea dei funzionari economici che resterà in carica per il prossimo quinquennio. Gli ultimi dati macro sono una nota positiva in vista dell'imminente Congresso nazionale del popolo, alimentate dalle previsioni di ulteriori politiche di sostegno per cementare la ripresa economica.

Le imprese hanno accelerato la ripresa di lavoro e produzione, poiché l'effetto delle politiche di stabilizzazione economica è stato avvertito dal settore mentre l'impatto del COVID-19 si è attenuato, ha rilevato l'Ufficio nazionale di statistica in una nota. Malgrado i maggiori segnali di ripresa, il comparto manifatturiero è rimasto sotto pressione a causa dei prezzi alla produzione in calo a gennaio a causa dei consumi interni ancora in stallo e della domanda estera incerta.

La Banca centrale cinese (Pboc) ha affermato venerdì che l'economia domestica dovrebbe "generalmente riprendersi" nel 2023, pur in presenza di un contesto esterno "severo e complesso".

L'indice ufficiale dei responsabili degli acquisti non manifatturieri (Pmi) è salito a febbraio a 56,3 da 54,4 di gennaio, indicando il passo di espansione più rapido da marzo 2021. Il Pmi composito, che comprende l'attività manifatturiera e quella non manifatturiera, è salito a 56,4 da 52,9.

Questa mattina è stato diffuso anche l'indice Pmi del settore privato di febbraio sponsorizzato da Caixin/S&P che ha mostrato l'attività in aumento per la prima volta in sette mesi: 51,6 contro 49,2 di gennaio. (ANSA).