Protesta all'Istat, pressing per ritardare nota su conti

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Secondo giorno di protesta dei lavoratori dell'Istat, riuniti in un'assemblea spontanea non autorizzata per rivendicare "il rispetto del lavoro contro provvedimenti restrittivi, illogici e in violazione delle prerogative sindacali".

I ricercatori, che lamentano "4 mesi di arretrati non pagati, lo stato di sofferenza del personale e la gestione opaca dei concorsi", riferiscono di aver chiesto un incontro al presidente Giancarlo Blangiardo, che è stato però negato. "Non solo, la presidenza - spiega uno di loro - ha emanato un ordine di servizio per proibire di fatto ai lavoratori di riunirsi nella sede di via Depretis, millantando ragioni di sicurezza". Via Depetris è la sede della contabilità nazionale, dove cioè viene proprio in queste ore lavorato il comunicato sui conti del 2022 in pubblicazione domani, quest'anno particolarmente atteso per la contabilizzazione del Superbonus. "Visto che non possiamo riunirci, abbiamo chiesto ai nostri colleghi di non lavorare almeno la notte, come invece avviene solitamente in questi casi", spiega ancora chi protesta.

In una nota l'Istituto parla della protesta di "una parte" dei lavoratori, "legata alla decisione di rendere il lavoro agile un istituto giuridico stabile, prevedendo la possibilità di fruire di 10 giorni di lavoro agile al mese, anziché 20 giorni ogni due mesi come avvenuto nel primo periodo post-pandemico, fino al febbraio 2023". Inoltre, precisa ancora il comunicato, "con l'ultima legge di Bilancio Istat ha ottenuto nuove risorse pari a 5 milioni di euro l'anno per il proprio potenziamento e ha appena concluso sette procedure concorsuali nazionali per assunzioni a tempo indeterminato e altre cinque procedure selettive per avanzamenti interni di cui hanno già beneficiato oltre 220 dipendenti. Complessivamente solo nel 2023 entrano in Istat 128 nuovi dipendenti, portando il personale in organico a un totale di 1.980 unità, invertendo per la prima volta il progressivo calo di dipendenti che ha contrassegnato l'ultimo decennio di gestione". (ANSA).