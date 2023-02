Giustizia:con riforma Cartabia notai 'alternativi' a giudici

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Con l'entrata in vigore oggi, 28 febbraio, della cosiddetta 'riforma Cartabia' in materia civile, "ci si potrà rivolgere anche al notaio, oltre che al giudice, per i procedimenti di volontaria giurisdizione". E, così, "i notai diventano alternativi al giudice tutelare quale presidio di legalità". Lo ricorda, in una nota, lo stesso Consiglio nazionale del Notariato, specificando come funzionerà, "a titolo esemplificativo, la procedura: il notaio rogante rilascia l'autorizzazione, verificando la necessità, o l'utilità evidente dell'atto di straordinaria amministrazione nell'interesse della persona sottoposta a misura di protezione, ovvero in relazione ai beni ereditari, e determina le cautele necessarie per il reimpiego delle somme riscosse dall'incapace in dipendenza all'atto autorizzato". A seguire, si legge, il professionista "comunica l'autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al pubblico ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento" e "l'autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al pubblico ministero, senza che sia stato proposto reclamo", si legge, infine. (ANSA).